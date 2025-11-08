「インド映画はなぜ踊るのか」［著］高倉嘉男「インドには行ける者と行けない者がいる。君にはその時期が来た」と三島由紀夫に唆された僕は、彼の死の3日前の謎めいた言霊に押されてインドに魂を飛ばされてしまった。ビートルズがマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーに導かれて聖地リシケシュに行った、50年ほど前の話。インドは地上のフィクションだったが、そんなインドを凌駕（りょうが）したのは虚実転倒したインド映画だっ