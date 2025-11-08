子どもたちを取り巻く部活動やスポーツクラブの指導環境が、いじめや暴力につながっている──。そうした報道が後を絶ちません。どうすれば安心して子どもを預けられるのか、のびのびとスポーツを楽しむ環境をいかに築くのか。スポーツと教育の現場を長年取材し、2025年8月に『𠮟らない時代の指導術──主体性を伸ばすスポーツ現場の実践』（NHK出版新書）を刊行した島沢優子さんにうかがいました