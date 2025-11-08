古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。本記事では、〈古墳は「一種のメディア」だった！…東アジアの激動を背景に誕生した古墳の「意外な役割」〉に引き続き、倭と百済の通交が成立する過程などについて詳しくみていく。※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新