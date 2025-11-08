転倒のリスクは自宅のあちこちに住み慣れたはずの自宅のあちこちに、転倒のリスクは潜んでいる。2020年に消費者庁が発表した調査結果によると、65歳以上の転倒事故の50％近くが、自宅の中で起こっているという。福島県立医科大学教授で、転倒事故に詳しい安村誠司氏が話す。「我が家ではつい気が緩んでしまうかもしれませんが、家の中のどこであっても、転倒のリスクはついて回ります。手すりなどである程度までは対策できるものの