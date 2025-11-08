11月9日に初日を迎える九州場所に、ウクライナ出身の安青錦（21）が新関脇として挑む。祖国を襲った戦火を逃れて3年半。異例のスピードで番付を駆け上がり、大関、そして横綱を目指す安青錦がその決意を語った。【前後編の前編】【アザ―カット】ウクライナ出身の新関脇・安青錦稽古場での練習風景、重いダンベルを持ち上げる様子なども「次に目指すのは大関」「関脇昇進は素直に嬉しい。強い人しか上がれないところだから。で