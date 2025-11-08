俳優・新井浩文（46）が芸能活動を再開することがわかった。12月22日〜28日に東京・下北沢「ザ・スズナリ」で上演される一人舞台「日本対俺2」の日替わりゲストに出演が決まり、本作で舞台復帰を果たす。【写真】衣服がダボダボに見えるほど痩せていた、仮釈放後の新井浩文（全身）。降谷建志がストーリに投稿した新井出所後の1枚も同舞台は、劇作家・赤堀雅秋氏による一人芝居と、映画監督・山下敦弘氏によるロードムービーが