Round8 MOTEGI GT500リザルト11月2日、2025年スーパーGT第8戦の決勝レースが、モビリティリゾートもてぎで行われた。【画像】スーパーGT第8戦・もてぎ決勝レースの様子はこちら全63枚GT500は今シーズン3度目の優勝。一方GT300は初優勝となった。これで2025年シーズンの全日程が終了となる。 田中秀宣順位/No./マシン/ドライバー1位/#1/トヨタGRスープラ/坪井翔,山下健太2位/#23/日産フェアレディZ/千代勝正,高星明誠3位/#100/