正解を見ると納得なのに、クイズとなると途端に難しい……。すぐにひらめいた人は、まわりの人に自慢できますよ。あなたはこのクイズの答えがわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「安」♡「安定」「安値」「格安」「平安」でした！※答えは複数ある場合があります。「平安」は、安らかなことや平穏なことを指す言葉です。「平安