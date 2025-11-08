銀歯として虫歯治療に使う「歯科用アマルガム」の製造や輸出入を2034年末までに禁止することで合意した水俣条約の締約国会議＝7日、スイス・ジュネーブ（共同）【ジュネーブ共同】水俣病の原因である水銀を規制する「水銀に関する水俣条約」の第6回締約国会議は7日、銀歯として虫歯治療に使う「歯科用アマルガム」の製造や輸出入を2034年末までに禁止することで合意し閉幕した。既に段階的削減の対象だったが規制を強化した。水