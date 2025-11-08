プロテスト合格を目指す選手たちがしのぎを削る「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」。全17戦のうち15戦が終了し、11月の最終戦まで毎週試合が開催される。今回紹介するのは、JLPGA最終プロテストで悲願の合格を果たした池羽陽向。今年はオーストラリアツアーに参戦したり、「全米女子オープン」に出場したり、第2戦で優勝したりと濃密な時間を過ごしている。そんな池羽のスイングを、国内女子ツアー6勝を誇り、ネクヒロの解