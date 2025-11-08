＜JLPGA最終プロテスト 最終日◇7日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇6464ヤード・パー72＞ドラマのような結末だった。第2ラウンド終了時の順位はトータル10オーバー・96位タイだったプロテスト初挑戦の杉山ももは、2日続けてのチャージで奇跡的ともいえる一発合格。3日目に「65」を出すと、トータル3オーバー・46位タイから出た最終日も「68」を記録し、トータル1アンダー・15位タイでツアーメンバー入りを果たした。【写真