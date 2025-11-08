お笑い芸人のやす子が、10月18日に行われたフジテレビのトークイベント『久保みねヒャダこじらせライブ VOL.50』の昼公演に出演した。やす子○芸人の先輩にはお金を貸す「情があるので」漫画家の久保ミツロウ、コラムニストの能町みね子、音楽クリエイターのヒャダインによる同ライブ。久保はやす子に「若いうちに人気が出た芸人さんに、どんなビジネス誘いが来るのか興味があります」と切り出した。「あります!」というやす子は「