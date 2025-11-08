プロバスケットボール・Bリーグの神戸ストークスは、今秋から新たに「バスケットボールスクールパートナー」制度を設け、地元企業と連携して育成面の強化に取り組んでいる。神戸ストークスストークスは現在、兵庫県内に12か所のバスケットボールスクールを展開し、子どもたちに競技の楽しさを伝えている。現在Bリーグ2部のトップチームは、今春誕生のジーライオンアリーナ神戸をホームアリーナとして活動し、今シーズンは開