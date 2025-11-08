ダウ平均は一時の４００ドルを超える下げから反発＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場は、アジア、欧州の株安もあり、寄り付きから売りが目立った。特にハイテク関連の売りが目立っており、マグニフィセントセブンなども多くがられていた。ダウ平均株価は寄り付きからマイナスで、昼過ぎには一時前日比400ドルを超える下げとなり、46500ドルを割り込む動きを見せた。その後は一転して買いが強まり、プラス圏を回復。ほぼ高値圏