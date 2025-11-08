性的マイノリティーへの施策に企業がどのように取り組むかについて考えるイベントが開催され、ドラァグクイーンで歌手のドリアン・ロロブリジーダさん（40）が“ゲイ全開”だったという会社員時代のエピソードを明かしました。■LGBTQ＋への取り組み実施企業の割合は24.2% 6日都内で実施された『Salesforce Pride Gala Tokyo』は、性的マイノリティーに対する施策がテーマのイベントで、50の企業や団体から人事やDEI部門の担当者