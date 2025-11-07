健康診断の前は絶食をしますが、それは血液検査の結果に大きく影響が出てしまうからだそうです。せっかくの検査の機会を最大限に活用するために、他にも検査前に注意したいポイントを末木内科医院の末木先生にお聞きしました。 監修医師：末木 侑希（末木内科医院） 山梨大学医学部医学科卒業、同院研修医を経て血液・腫瘍内科所属。地域医療機能推進機構 山梨病院健康管理センター 非常勤勤務、山梨PET画像診断クリニ