シン（金三つ）三海は11月8日・9日の各日9時30分〜20時に、電動アシスト自転車ブランド「ERWAY（イーアールウェイ）」の大試乗会を、ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaと合同で、秋葉原駅（東京都千代田区）の昭和通り口前にて開催する。参加費は無料。●「アシスト力」「安定性」「軽快な乗り心地」が確認できる試乗会には、都会的でスタイリッシュなデザインと高い走行性能を両立した「ERWAY」シリーズの、ヨドバシカメラ