現地時間11月７日に開催されたラ・リーガの第12節で、久保建英が所属する14位のレアル・ソシエダが、９位の昇格組エルチェと敵地で対戦した。左足首の怪我で公式戦３試合を欠場した後、前節のアスレティック・ビルバオ戦で復帰し、途中出場を果たした久保は、右ウイングで先発した。序盤はなかなかチャンスを作れなかったソシエダは25分、左サイドからセルヒオ・ゴメスが上げたクロスに久保がジャンピングボレー。決まってい