11月8日と9日に本番を迎える、長崎市の市民参加の舞台。 出演者として奮闘する72歳の男性に密着しました。 先月25日、長崎市民会館で行われた舞台の稽古。 11月8日と9日に本番を迎える市民参加舞台に向けて、出演者の演技にも熱が入ります。 若い出演者とともに、稽古に励むのは…。 72歳の男性。 最年長の則行 裕貴さんです。 （則行 裕貴さん） 「毎日 角度を変えながら、直前まで迷いながら、答え