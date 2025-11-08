実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン3 #29』が11月7日に配信。「AIとの向き合い方」について政治団体「チームみらい」党首でAIエンジニアの安野貴博氏と議論した。【映像】安野貴博氏の名言が放たれた瞬間 株式会社ココエ代表取締役社長 近藤恵子氏は「お客様への提案書作成に以前は2〜3日かかっていたが、今は生成AIである意味一瞬でできる。また、数年