ウクライナのシビハ外相は、ロシア軍によるウクライナ侵攻に少なくとも1400人を超えるアフリカ出身者が参加していると明らかにしました。シビハ外相は7日、SNSで少なくとも36か国のアフリカの国々から1436人がロシア軍に参加し、ウクライナとの戦闘に加わっていることが確認されたと明かしました。実際の人数はこれを上回る可能性があるということです。シビハ氏は、ロシアが金銭の提供や脅迫などをしてアフリカで兵士を集めている