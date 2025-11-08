すげがさをかぶる「越中福岡の菅笠振興会」の川堰正治会長（左）ら＝2025年9月、富山県高岡市時代劇や昔話の登場人物が頭にかぶっている「すげがさ」。農作業の雨よけや日よけとして使われてきた歴史があり、今では全国各地の祭りや民踊でも用いられる。その生産が盛んなのが富山県高岡市の福岡町で、「越中福岡の菅笠」と呼ばれ、江戸時代から続くという。脈々と受け継がれてきた伝統を絶やすまいと、後継者育成が課題となって