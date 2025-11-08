筆者の知人A子から聞いた話です。結婚して20年以上たった今でも、義母から受けた言葉や態度を忘れられないといいます。そんなA子が義母から“あるお願い”を受けたそう。彼女の決断に思わず共感せずにはいられませんでした。 「まだ家族じゃない」と言われたあの日 入籍前で、お腹に赤ちゃんを抱えていた私。夫となる彼に連れられ、初めて彼の実家へ向かいました。彼の母親は私を一目見て、にこりともしませんでした。 温かく