政治団体・NHKから国民を守る党の立花孝志党首（58）が7日、国会内での定例会見で、田久保真紀前市長（55）の失職に伴う静岡県伊東市長選（12月7日告示、14日投開票）に「出ることになりました。伊東市の市長選で、当選を目的として着々と話を進めていっております」と述べ、当選を目的として出馬すると正式表明した。 【写真】取材対応中に涙ぐむ田久保真紀氏 立花氏は10月31日の会見で、同市長選への立候補の可能性を示唆