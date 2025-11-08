【山粼武司 これが俺の生きる道】#44【これが俺の生きる道】「1億円プレーヤー」になって買ったご褒美…巨人・松井秀喜に競り勝ち本塁打王、バラ色のオフだった1996年オフの契約更改は年俸1億2000万円でサイン。バラ色のオフを迎えた俺は、名古屋に加えて東京のテレビ局に引っ張りダコの日々だった。「プロ野球選手というのは、活躍してスターになったら積極的にメディアに出ていくべきだ」というのが俺の考え。テレビに