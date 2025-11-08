元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムが、チャールズ国王からナイトの称号を叙された。今後デヴィッドは、サー・デヴィッド・ベッカムと呼ばれ、妻のヴィクトリアもレディ・ヴィクトリア・ベッカムと呼ばれることになる。【写真】デヴィッド・ベッカムと両親＆ヴィクトリア、子どもたちとの記念写真もPageSixによると、現地時間11月4日、英バークシャーのウィンザー城にて叙勲式が行われ、妻ヴィクトリアや両親が見守る中、デ