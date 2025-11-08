ユナイテッド航空の東京・成田―パラオ間の直行便が１０月２９日に開設された。この就航に伴ってパラオのスランゲル・ウィップス・ジュニア大統領らが成田空港で記念セレモニーに出席。「日本とパラオの架け橋に」とパラオの魅力をＰＲした。同大統領は「歴史的な新路線の初便を見られて光栄です」と今回の直行便開設に感謝。「これで島国がつながります。家族が、ビジネスが、旅行者がつながります。貿易も強め、観光業も盛ん