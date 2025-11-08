巨人・田中瑛斗投手が７日、都内でスカパー！の配信番組「エイジェックｐｒｅｓｅｎｔｓ真中満が行く！〜伝説ライブ３ｉｎ渋谷〜」の公開収録に初参加した。ＭＣが真中満氏で、ゲストの五十嵐亮太氏、ヤクルト・石山泰稚投手とともにゲスト登場。番組内では先輩から“ムチャ振り”され、赤面しつつもある同僚選手の投球フォームを全力モノマネして爆笑を取るシーンも。持ち前の強心臓ぶりを生かしていた。現役ドラフト