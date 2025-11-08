小田原競輪場の開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」は3日目を迎える。注目は12Rだ。先行力上位の松井に郡司―小原が続く地元ラインが大本線。別線は西田―橋本の中四国勢、酒井―須永の福島勢、そして北津留―志智で4分戦。西田と酒井の先行力も侮れないが、スピード上位の松井がライン3車を生かして最終的に巻き返す流れが有力。郡司が番手戦をこなしてゴール前で差して首位。松井が西田や酒井と踏み合うと底力上位の北津