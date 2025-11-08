【ニューヨーク共同】米オープンAIが開発した対話型生成人工知能（AI）「チャットGPT」の利用が17〜48歳の4人の自殺に影響したとして、米法律事務所「ソーシャルメディア被害者法律センター」は6日、遺族らが同社に損害賠償を求め、西部カリフォルニア州の裁判所に提訴したと発表した。チャットGPTが「自殺の指南役」だったとしている。センターはオープンAIが2024年にチャットGPTの改訂版を発表した際、他社との開発競争に勝