上方落語の月亭八方（77）が8日までに、自身の体調不良についてX（旧ツイッター）に書き込んだ。「水曜日寒気がしたと思いきや熱、鼻水、咳、案の定インフルエンザ。明日（8日）の『復活島之内寄席』まことに申し訳ない、休演となりました。すいません」と報告。さらに「阪神が日本一を逃したりインフルにかかったり、最近なんかついてない。純金ノムさんの置物、買取屋さんに売ったからノムさんにバチ当てられたかも」と続けた。