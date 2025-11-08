【漫画】本編を読む『知能が高過ぎる柴犬と柴犬が好き過ぎる少年ロボット』（シパソ/KADOKAWA）は、1匹の柴犬が愛する家族を模したロボットを完成させるという、少し特殊な場面から物語が始まる。本作の主人公・シバは、生まれつき知能が高い柴犬。人の言葉を話し、精密な機械まで作ってしまう天才だ。しかしその知能を求める人間から狙われやすいシバは、かつての家族・ソータを傷つけまいと自ら別れを切り出し、離れ離れで暮ら