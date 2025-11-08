女優の小雪（48）が7日、都内で刃物メーカー貝印「いい刃の日」PRイベントに出席した。愛用の料理用ハサミについて「いい刃物だとすごくよく切れて。今のうちには欠かせないもののひとつです」。自身について「実はズボラ」とも明かし「ダラダラすると部屋も散らかってしまうので、使ったら台の上もひと拭きする、洗面所で落ちた髪の毛をその都度拾うとかを心がけています。子どもにも伝えているんですけどまずは自分の背中を見て