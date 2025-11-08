ワーナー・ブラザースは、1984年に始まった人気シリーズ「グレムリン」の新作「グレムリン3」を、2027年11月19日に全米公開すると発表した。実写映画としては約37年ぶりの新作となる。同社のデヴィッド・ザスラフCEOは投資家向けの発表で、スティーヴン・スピルバーグが製作総指揮として復帰し、1作目の脚本家で「ハリー・ポッター」シリーズでも知られるクリス・コロンバスが監督・製作を務めることを明かした。シリーズの原点と