元プロ野球選手の佐々木主浩さんの妻で、元タレントの榎本（現・佐々木）加奈子さん（４５）が最新ショットをアップした。７日にインスタグラムのストーリーズを更新し、静岡・焼津港から投稿。「超高級魚白甘鯛（だい）さま沢山釣らせてくれました」とつづり、釣った魚を手に笑顔。ドラマで見せていたお嬢様風の雰囲気から一変、アウトドアでアクティブなイメージだ。榎本さんは「家なき子２」（１９９５年）、「イグア