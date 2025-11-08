マイケル・J・フォックス（64歳）とトレイシー・ポラン（65歳）の長男サム・フォックス（36歳）が、恋人モリー・ミルスティーンと結婚したことを発表した。2人は11月4日にインスタグラムで結婚を報告。式は10月にニューヨーク市内で親しい人々に囲まれた静かな雰囲気の中で行われたという。投稿には「1か月前」と添えられ、カラーとモノクロが混ざった結婚式の写真が複数公開された。サムの妹たち、双子のアクイナとスカイラー（30