南フランスの渓谷の底に3日間閉じ込められた男性が、買い物袋に入った食料と赤ワインのボトルで命をつなぎ止めた。77歳の年金生活者の男性（※身元は非公開）はガール県のコミューン、ラ・グラン・コンブで食料品の買い物を終えた後、自転車でロゼール県のコミューン、サン・ジュリアン・デ・ポワントの自宅へ帰る途中、国道106号線のカーブを曲がり損ね、40メートル下の急な土手からガルドン川へ転落した。自転車は落下で全壊、男