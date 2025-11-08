ＮＹ各市場６時台ダウ平均は７４ドル高ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式7日（NY時間17:10）（日本時間06:10） ダウ平均46987.10（+74.80+0.16%） ナスダック23004.54（-49.45-0.21%） CME日経平均先物50490（大証終比：+180+0.36%） 欧州株式7日終値 英FT100 9682.57（-53.21-0.55%） 独DAX 23569.96（-164.06-0.69%） 仏CAC40 7950.18（-14.59-0.18%） 米国債利回り 2