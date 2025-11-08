米東部時間午後５時２２分 直近値 前日のＮＹ17時比 高値 / 安値 ダウ工業株３０種平均 46987.10 + 74.80 (+ 0.16%) 46996.71 / 46495.62 ナスダック総合指数 23004.54 - 49.45 (- 0.21%) 23009.91 / 22563.42 Ｓ＆Ｐ５００ 6728.80 + 8.48 (+ 0.13%) 6730.11 / 6631.44