本日11月8日（土）よる9時より、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第5話を放送。「大谷先生なら、何か覚えてるかもしれない」――。同級生を狙う連続殺人事件の標的となった高木将（間宮祥太朗）、小山隆弘（森本慎太郎）、羽立太輔（森優作）、誰に恨まれているのか分からない3人は、当時の担任・大谷典代（赤間麻里子）を頼って、猿橋園子（新木優子）と共に母校へ急