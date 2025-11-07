ゴールドウインは、戦略ブランドとして強化中のオリジナルブランド「ゴールドウイン（Goldwin）」の中期計画、「ゴールドウイン500」の進捗を発表した。海外、特に近年アウトドア熱が高まっているという中国での出店を成長ドライバーに掲げ、2021年に北京に中国1号店を出店。現時点で中国のプロパー店舗数は8店。中国で毎年4〜5店の出店を続け、2033年までにフランチャイズ含め70店まで拡大する。 【画像をもっと見る】 ゴール