今夜11月8日放送の佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）によるトークバラエティー番組『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系／毎週土曜23時30分）では、芸能界にもファンの多いラブライブ！シリーズの魅力を深掘り。すでにラブライブ！を推している佐久間はさておき、ラブライブ！初心者の日村にとっても推しとなるのか…？【写真】ラブライブ！好きのSnow Man・佐久間が大興奮本番組は、普段から