波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第5話が7日に放送され、茉海恵（川栄）が突然目の前に現れた慎吾（笠松将）から“ある質問”をされると、ネット上には「最悪じゃん!!」「うわっ…て声出た怖すぎる」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】薫（波瑠）たちと向き合い意外な決断を下す“ササエル”こと智也（中村蒼）いろ