◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック第２日（７日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）１５位で出た佐久間朱莉（しゅり、２２）＝大東建託＝が６バーディー、ボギーなしの６６と伸ばし、通算９アンダーで首位と２打差の４位に浮上した。メルセデス（年間ポイント）ランクは２位に５４１ポイント差をつけてトップを快走中。年間女王に王手をかける今季５勝目、米ツアー初Ｖを狙う。６８の畑岡奈紗（