「モーニング娘。’２５」のメンバー・山粼愛生の自撮りショットが、ファンを喜ばせている。山粼は８日までに自身のインスタグラムを更新。「自撮りＭｅｉ」と記し、大きな襟がついたブルーのニットを着た、上からのアングルの自撮りショットを披露した。この投稿にファンからは「可愛いすぎる」「青、似合う！！！！！」「ホントに好きが過ぎる〜」「かわいいしか出てこん」「本当に可愛くて心がほかほかする、