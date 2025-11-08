いよいよ寒くなってきて、冬目前といったところですが、冬キャンプの準備、進んでますか？キャンプをしない人からは「冬にキャンプって正気？」なんて言われますが、実は冬こそ快適だったりします。虫がいない、空気が澄んで星がきれい、焚き火の温かさが身に染みる。薪ストーブなど“冬ならでは”の道具が使えるのも魅力です。とはいえ、そこはやっぱり冬。平地のキャンプ場でも朝晩が氷点下になることは当たり前。「寒さをどうし