カー用品ブランドMAXWINを展開する昌騰有限会社は、物理的に車両盗難を防ぐハンドルロック『S-HLOC01』の再販を2025年10月21日より開始した。 1年ぶりの再入荷となる同製品は、高強度鉄筋を使用し、特許技術によってハンドルを二重ロック。クラクション連動機構や複製されにくい専用キーも備え、安全性を高めている。高級感あるレザーデザインで内装を傷つけず、見た目と実用性を兼ね備えた盗難対策アイテムと