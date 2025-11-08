〈「トランプの弱点を巧みに捉えた」と評価も…高市首相「ノーベル平和賞推薦」が米国では“それほど話題になってない”ワケ〉から続く10月28日の日米首脳会談で、高市早苗首相はトランプ米大統領を2026年のノーベル平和賞候補に推薦する意向を伝えたとされる。トランプ大統領はなぜこれほどノーベル平和賞を欲しがるのか。アメリカではどうみられているのか？ニューヨーク在住のライター・堂本かおる氏が寄稿した。（全2回