今年はクマに襲われる人が後を絶たない。クマによる死者数は過去最多を更新中である。こうした異変の先触れとも言える事件が、2021年に北海道札幌市で起きた。札幌駅から2キロしか離れていない場所に現れたヒグマが、人間を襲い始め……。（全2回の1回目／続きを読む）【画像】市街地に現れたヒグマは茂みに潜んでいた（初出：「文藝春秋」2022年3月号） ◆◆◆「ヒトが襲われた！」北国の夏は、夜明けが早い。2021年6月1