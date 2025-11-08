シャインマスカット（長野県産）2023年9月撮影（写真：日本農業新聞/共同通信イメージズ）10月に発足した高市早苗政権は食料の安全保障を確保するため、これまで以上に輸出を促進し、「稼げる農林水産業」を目指すとしている。食料を安定的に調達していくにも生産者の経営力を高め、産業として自立させなければならない。施政方針演説で触れた先端技術の活用も必要だろう。さらに、日本の農業が育んできた高い付加価値を知的財産と